Ilegalci skočili iz tovornjaka in jo peš mahnili naprej

OTIŠKI VRH – Policiste so v ponedeljek zjutraj obvestili, da so v Otiškem Vrhu pri carinskem pregledu tovornega vozila štirje moški skočili iz tovornega dela in peš odšli ob nabrežju Meže proti Podklancu.

Tam so jih kmalu izsledili. Trije, dva mladoletna in en 18-letnik, prihajajo iz Afganistana, 36-letnik pa iz Šrilanke.

Četverica je v tovorni del vozila makedonska voznika najverjetneje vstopila na območju Srbije, ko je voznik počival. V Slovenijo je pripeljal že v petek in vozilo parkiral v Otiškem Vrhu, kjer je čakalo do ponedeljka, da so ga raztovorili.

Vsi štirje tujci so zaprosili za mednarodno zaščito, poročajo policisti.