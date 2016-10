Ilegalca vrnili

GRUŠKOVJE – Na mednarodni mejni prehod Gruškovje je v torek dopoldne pripeljal 61-letni Turek. Njegov tovornjak s polpriklopnikom so policisti vzeli pod drobnogled in v nakladalnem delu polpriklopnika našli skrita Afganistanca, stara komaj 13 in 16 let. Najstnika sta si prevoz zagotovila tako, da sta splezala na prikolico, z nožem prerezala ponjavo in zlezla v notranjost, nato pa se skrila, da bi neopaženo vstopila v Slovenijo. Mejni policisti so obema zavrnili vstop in ju poslali nazaj na Hrvaško.