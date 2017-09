Igor Bavčar že za rešetkami

DOB – »I. B. je včeraj v večernih urah nastopil zaporno kazen.« Tako so naše neuradne informacije o začetku prestajanja zaporne kazni Igorja Bavčarja, politika, ki so ga označevali z besedo tajkun, potrdili v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob. Tam bo moral preživeti pet let – na toliko let je namreč nekdanjega ministra obsodilo sodišče zaradi pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza.

»Obsojeni bo po sprejemu v zavod obravnavan v skladu z določbami in po postopkih, ki so opredeljeni v zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij in podzakonskih predpisih, tako kot vsaka oseba, ki pride na prestajanje zaporne kazni. Po prihodu v zavod je vsak obsojenec najprej nameščen v sprejemni oddelek, kjer lahko po zakonu ostane do 30 dni. V sprejemnem obdobju se spoznavajo njegova osebnost, zdravstveno stanje, delovne in učne sposobnosti in druge okoliščine, pomembne za obravnavo obsojenca ter za njegovo pravilno razvrstitev. Ob zaključku sprejemnega obdobja se za obsojenca pripravi osebni načrt, ki vsebuje vse zanj pomembne vsebine in aktivnosti med prestajanjem kazni. Osebni načrt se med prestajanjem zaporne kazni dopolnjuje in spreminja glede na izpolnjevanje sprejetih dogovorov, spoštovanje hišnega reda, spremenjene osebne okoliščine idr.« so pojasnili.