Ignorirala rdečo, stopila na cesto in povzročila nesrečo

LJUBLJANA – V sredo okrog 17.30 so policiste obvestili o prometni nesreči na Chengdujski cesti, v kateri je bila poškodovana peška.

Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so ugotovili, da je 42-letna peška prečkala vozišče v križišču Zaloške in Chengdujske ceste na označenem prehodu za pešce pri rdeči luči in s tem povzročila prometno nesrečo. Vanjo je trčil 67-letni voznik osebnega vozila nissan.

Peška je bila po podatkih policije lažje poškodovana. Z reševalnim vozilom so jo prepeljali v ljubljanski UKC.