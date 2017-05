Ignoriral prepoved in pijan nadaljeval pot

ČRNOMELJ – Med kontrolo prometa v Črnomlju so policisti v ponedeljek dopoldne ustavili 52-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,41 miligrama alkohola, zato so mu prepovedali vožnjo, vendar prepovedi ni upošteval, saj so ga kasneje ponovno ustavili. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.