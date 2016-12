Idrijčan pil in vozil

IDRIJA – V četrtek okoli 10. ure so policisti v Idriji ustavili 58-letnega voznika osebnega avtomobila in mu v postopku odredili preizkus alkoholiziranosti.

Ta je pokazal 0,90 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Zaradi kršitve prometne zakonodaje bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so sporočili iz PU Nova Gorica.