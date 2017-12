Idrija: moški se je utapljal v 30 cm globoki vodi

IDRIJA – V torek ob 10.33 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o utapljajočem se moškem v strugi potoka Nikova v Idriji. K sreči sta ga iz vode potegnila dva mimoidoča in mu nudila prvo pomoč vse do prihoda reševalcev NMP ZD Idrija, ti pa so nadaljevali oživljanje.

Moški je ležal v približno 30 cm globoki vodi, ki je zajezena z manjšo kamnito pregrado. Po prvi pomoči je moškega prevzela dežurna ekipa helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika in ga z vojaškim helikopterjem odpeljala v ljubljanski klinični center. Policisti so tujo krivdo izključili.