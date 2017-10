Hujša prometna nesreča zaprla cesto Bled-Bohinj

BOHINJSKA BISTRICA – Zaradi obravnave hujše prometne nesreče je v Bitnjah pri Bohinjski Bistrici zaprta cesta. V nesreči so po prvih podatkih udeležena tri vozila, nesreča pa se je zgodila okoli 16. ure. Medtem z uprave za zaščito in reševanje sporočajo, da gre za prometno nesrečo dveh motoristov in osebnega vozila.

Po prvih podatkih naj bi bili udeleženci huje poškodovani. Cesta bo zaradi ogleda predvidoma zaprta dlje časa, zato na Policijski upravi Kranj predlagajo spremljanje prometnih informacij in uporabo ceste preko Pokljuke ali Sorice.

