Hudo trčenje, dve osebi poškodovani

MRTVICE – V četrtek okrog 22.50 so PU Ljubljana obvestili o prometni nesreči, ki se je pripetila pri naselju Mrtvice. Do nesreče je prišlo zaradi vožnje po nasprotni strani vozišča 56-letnega voznika fiata punta, ki se je v nesreči hudo poškodoval. V nesreči je bila udeležena še 24-letna voznica renaulta lagune, ki je v nesreči utrpela lažje poškodbe. Iz PU Ljubljana so sporočili, da je bila pri povzročitelju nesreče ugotovljena zakonsko nedovoljena stopnja prisotnosti alkohola.

Oba poškodovanca sta bila odpeljana v UKC Ljubljana. V času ogleda kraja nesreče in odpravljanja posledic je bila cesta do 0.50 zaprta.