Hudo se je porezal na krožni žagi

PODGORJE – V ponedeljek ob 11.41 si je moški v Podgorju v občini Slovenj Gradec na krožni žagi za rezanje lesa močno porezal palec na roki.

Oskrbeli so ga reševalci NMP in ga z reševalnim vozilom odpeljali v slovenjgraško bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.