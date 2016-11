Hudo ranjena v skladišču

RIBNICA – Med odstranjevanjem pokrova na lovilni skledi rezervoarja v skladišču državnih naftnih blagovnih rezerv v Ortneku so eksplodirali hlapi v rezervoarju z onesnaženim gorivom in usedlinami. Udarni val je vrgel goreči plavajoči pokrov in streho z rezervoarja. V njem je zagorelo, ogenj je zajel tudi bližnjo podrast. Hkrati je udarni val ranil dva delavca, enega težje in drugega lažje. Skladiščna gasilca sta kmalu odnesla huje ranjenega delavca na varno in po radijski zvezi o dogodku obvestila pristojne v skladišču. Po sproženem alarmu so na pomoč priskočili gasilci PGD Ribnica, Sveti Gregor, Velike Poljane in Velike Lašče, skupaj jih je bilo 61. Svoje delo je opravila policija, ranjenca so reševalci odpeljali v Zdravstveni dom Ribnica. Zaposleni v skladišču so ukrepali po predpisih, ki urejajo postopke ob elementarnih nesrečah.



A k sreči ni šlo za resničen dogodek, ampak za vsakoletno vajo zaščite in reševanja, ki jo je v mesecu požarne varnosti pripravil Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve. Z njo, kot je dejal Anton Zakrajšek, direktor slovenskih blagovnih rezerv, so preverili odzivnost in učinkovitost lastne gasilske enote ter pogodbenih gasilskih društev. »Ni kaj, fantje so bili učinkoviti. Prepričali so nas, da je tu poskrbljeno za varnost, tudi našo in varnost okoliških vasi,« je dejal Jože Klun s Svetega Gregorja.