Hudo poškodovani plezalka in pohodnica

GORJE, CERKLJE NA GORENJSKEM – Lepo torkovo popoldne, idealno za gorniške aktivnosti, se ni dobro končalo za plezalko in pohodnico. Obe sta se namreč hudo poškodovali.

Prva si je hudo poškodovala nogo na strmi poti pod Štefanjo Goro v Cerkljah na Gorenjskem. Gorski reševalci so poškodovano prenesli do mesta, kjer jo je prevzela dežurna ekipa GRS z Brnika. Z vojaškim helikopterjem so jo prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Približno pol ure kasneje pa se je zgodila nesreča pod Debelo pečjo, kjer je plezalka padla med plezanjem in si huje poškodovala gleženj, rebra in roko. Posredovali so reševalci GRS Mojstrana in dežurna ekipa GRS, ki so jo prepeljali v jeseniško bolnišnico.