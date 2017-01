Hudo poškodovana: z avtom s cestišča

TABOR – V soboto ob 16.03 je na cesti Gomilsko–Vransko v naselju Kapla voznica z osebnim vozilom zapeljala s cestišča in se pri tem huje poškodovala, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Celjski poklicni gasilci so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in cestišče posuli z vpojnimi sredstvi. Ukleščeno osebo so s tehničnim posegom rešili iz vozila ter ji nudili zdravniško pomoč do prihoda reševalcev NMP Celje. Reševalci NMP so jo prepeljali v bolnišnico v Celje.