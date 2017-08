Hudo poškodovan v nesreči

JANŽEVSKI VRH – V četrtek ob 21.21 je na kolesarski poti v Janževskem Vrhu (občina Podvelka) s kolesom padel slovaški državljan in se huje poškodoval. Oskrbeli so ga reševalci NMP in ga z reševalnim vozilom odpeljali v SB Slovenj Gradec, poroča uprava za zaščito in reševanje.