Hudi trenutki za vojaka na avtocesti: moški ni preživel

IVANČNA GORICA – Tiskovna predstavnica PU Ljubljana Nataša Pučko poroča o srhljivem dogajanju na avtocesti, v katerem je ena oseba izgubila življenje.

V četrtek okrog 17.40 so na PU Ljubljana prejeli obvestilo, da na vozišču avtomobilske ceste zraven tovornega vozila leži oseba. Po do zdaj zbranih obvestilih in ugotovitvah je znano, da sta pripadnika Slovenske vojske približno kilometer pred izvozom Ivančna Gorica iz smeri Višnje Gore opazila na tleh ležečo osebo, na odstavnem pasu pa ustavljeno tovorno vozilo s priklopnikom, ki je bilo še v teku. Osebo sta nemudoma umaknila na odstavni pas, obvestila reševalce in začela nuditi prvo pomoč do prihoda reševalcev, ki so nadaljevali oživljanje, vendar je oseba na kraju umrla.

Dosedanje ugotovitve kažejo, da naj bi oseba, gre za 53-letnega državljana Turčije, najverjetneje umrla zaradi zdravstvenih težav. Točen vzrok smrti bo razkrila obdukcija. Na truplu ni bilo vidnih poškodb, ki bi lahko bile posledica prometne nesreče.

V času posredovanja sta bila zaprta vozni in odstavni pas, promet pa je potekal po prehitevalnem.