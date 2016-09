Hude posledice trčenja v hišo

PODGRAD – V petek so policisti v Pomurju obravnavali šest prometnih nesreč, štiri kazniva dejanja, šest kršitev javnega reda in miru, dve povoženji divjadi, poškodbo vozila na parkirnem prostoru, zasegli eno vozilo in pridržali enega kršitelja.

V prometnih nesrečah je bil en udeleženec hudo poškodovan, pet pa jih je utrpelo lažje poškodbe. V Podgradu je voznik osebnega avtomobila zapeljal z vozišča, trčil v hišo in se hudo poškodoval. Materialne škode je za 8000 evrov.