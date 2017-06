Hude poškodbe: med plezanjem je nanj padla skala

VOJNIK – V torek ob 11.20 se je na plezališču v naselju Velika Raven zgodila nesreča. Uprava za zaščito in reševanje je poročala, da je na plezalca med plezanjem padla skala in ga huje poškodovala.

Na PU Celje so pojasnili, da se je med plezanjem v navezi plezalcema (53, 50) odkrušila skala in padla na 53-letnika. Plezalec je bil huje poškodovan, a po podatkih policije ni v smrtni nevarnosti. Okoliščine nesreče niso sumljive.

Na kraju so posredovali poklicni gasilci PGE Celje, ki so z vrvno tehniko nudili pomoč reševalcem in jim zaradi težko dostopnega terena pomagali pri prenosu poškodovanca do reševalnega vozila.

Poškodovanega plezalca so odpeljali v celjsko bolnišnico.