Huda prometna nesreča zjutraj vzela življenje

MARIBOR – Poročali smo, da je nesreča zaprla glavno cesto . Zjutraj, malo pred 7. uro, je 58-letni moški vozil osebni avtomobil po tako imenovanem kraku B iz smeri razcepa Slivnica na avtocesti A1 oz. A4 proti Spodnjim Hočam oziroma Mariboru. Ko je, kot poroča tiskovni predstavnik PU Maribor Miran Šadl, pripeljal do prvega semaforiziranega križišča, je z vozilom pričel zavijati v levo, na regionalno cesto proti Slivnici oziroma Slovenski Bistrici. Ob zavijanju v levo ni pustil mimo osebnega avtomobila, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 29-letni voznik. Zaradi tega je med njima prišlo do čelnega trčenja, v katerem se je povzročitelj prometne nesreče hudo, drugi voznik pa lažje telesno poškodoval. Oba so z reševalnima voziloma prepeljali v UKC Maribor.

Okoli 8.30 so policijo iz UKC Maribor obvestili, da je povzročitelj prometne nesreče umrl. Policisti postaje prometne policije opravljajo ogled kraja prometne nesreče.