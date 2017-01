Huda prometna nesreča, življenje 25-letnika na nitki

NOVO MESTO – Tiskovna predstavnica dolenjskih policistov Alenka Drenik poroča, da je bila ponoči na cestah zelo nevarno, žal pa na nitki visi tudi življenje.

Okoli 4. ure so bili novomeški policisti obveščeni o hudi prometni nesreči v semaforiziranem križišču pri Šmihelskem mostu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 24-letni državljan Francije pripeljal iz smeri Bršljina in v križišču brez zaviranja silovito trčil v zadnji del avtomobila, ki ga je vozil 25-letni državljan Makedonije in je ustavil v križišču ob rdeči luči na semaforju. Hudo poškodovanega voznika iz Makedonije so reševalci na kraju nesreče oživljali in ga odpeljali v bolnišnico. Po informacijah iz bolnišnice je zaradi hudih poškodb glave v smrtni nevarnosti. V nesreči se je lažje poškodoval tudi 32-letni potnik v njegovem vozilu. 24-letni povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,89 miligrama alkohola.

Obveščena sta bila preiskovalni sodnik in okrožna državna tožilka. Okoliščine policisti še preiskujejo. Po zaključeni preiskavi bodo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu na tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper povzročitelja prometne nesreče v Novem mestu.