Huda prometna nesreča zaprla mejni prehod s Hrvaško

GRUŠKOVJE – Glavna cesta med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje je zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila zunaj naselja Stanošina, zaprta pred mejnim prehodom, poroča prometnoinformacijski center.

Promet je s prehoda Gruškovje preusmerjen prek prehoda Zavrč, obvešča PU Maribor. Voznikom svetujejo uporabo ostalih mejnih prehodov.

Po do zdaj zbranih podatkih sta se v trčenju osebnega avtomobila in tovornega vozila tujih registrskih oznak dve osebi huje poškodovali in ena lažje, poroča PU Maribor.

Razmere na cestah

Posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti pred cestninsko postajo Tepanje v smeri Maribora so odstranjene, ostaja še približno štirikilometrski zastoj, je še razvidno s spletne strani prometnoinformacijskega centra. Zaradi zastojev občasno zapirajo predor Pletovarje.

Med priključkom Blagovica in cestninsko postajo Kompolje je zaradi okvare vozila v smeri Ljubljane zaprt vozni pas.

Vozni pas je zaradi prometne nesreče zaprt tudi na južni ljubljanski obvoznici na razcepu Malence iz smeri Debelega hriba proti Rudniku.

Na pomurski avtocesti pa je med priključkoma Turnišče in Dolga vas v smeri Lendave zaradi prometne nesreče promet oviran na zaviralnem pasu.