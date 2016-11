Huda prometna nesreča! »Na prizorišču vsaj pet rešilnih avtomobilov«

SPODNJE HOČE – Ob 17.20 so gasilci JZZPR Maribor in reševalci NMP Maribor Slovenska Bistrica posredovali na obvoznici v Spodnjih Hočah (občina Hoče - Slivnica), kjer sta na zadnjem semaforiziranem križišču pred uvozom na avtocesto proti Ljubljani trčili osebni vozili.

Šest oseb je bilo pri trčenju lažje poškodovanih, vse pa so oskrbeli na kraju nesreče reševalci NMP in jih prepeljali v UKC Maribor. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih in poskrbeli za vse potrebne ukrepe, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Po poročanju naše bralke Mateje je bilo na prizorišču nesreče vsaj pet rešilnih avtomobilov.

