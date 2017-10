Huda poškodba na delovnem mestu

IGA VAS – V torek okrog 13.45 so policiste obvestili o nesreči pri delu v Igi vasi pri Cerknici, v kateri se je huje poškodoval 49-letni delavec.

Po ogledu kraja in zbranih obvestilih je znano, da se je nesreča zgodila pri gradbenih delih, in sicer pri izkopu zemlje za kanalizacijski jašek. Med izkopom se je iztaknila zajemalka na delovnem stroju in se prevrnila na delavca ter ga poškodovala.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O dogodku je bil obveščen tudi delovni inšpektor, poroča PU Ljubljana.