Huda nesreča vzela življenje

RADLJE OB DRAVI – Policijsko poročilo začenjamo s podatki o četrtkovi tragični nesreči. Pri delu v gozdu na območju PP Radlje ob Dravi se je smrtno ponesrečil 48-letni moški, ki je v gozdu podiral drevje.

Pri podiranju in razrezu je hlod zdrsnil po strmini in 48-letnika stisnil ob drevo. Poškodovanec je preminil na kraju nesreče, so sporočili iz PU Celje.