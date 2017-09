Huda nesreča voznika harleyja na avtocesti

LJUBLJANA – Na ljubljanski obvoznici se je v soboto zjutraj hudo poškodoval motorist s harleyjem davidsonom. Tiskovna predstavnica PU Ljubljana Maja Ciperle Adlešič je povedala, da so bili o nesreči obveščeni okoli 8.30: »Z zbiranjem obvestil in opravljenim ogledom kraja je bilo ugotovljeno, da je 41-letnik vozil motorno kolo znamke Harley Davidson XR 1200X po desnem prometnem pasu avtomobilske ceste (krak A odsek 113 km 0,500) iz smeri AC/A2 (Šentvid) proti hitri cesti H3 (Podutik) in zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom in padel po vozišču. Pri tem je kršil 45. člen ZPrCP.«

V nesreči se je motorist hudo poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana. V nesreči je nastalo za okoli 8000 evrov materialne škode. Med vožnjo je sicer uporabljal zaščitno čelado.