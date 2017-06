Huda nesreča vozila s šestimi osebami: štiri so huje poškodovane

SPODNJE GORČE – Danes ob 0.16 je v naselju Spodnje Gorče v občini Braslovče osebno vozilo zaradi neprilagojene hitrosti zapeljalo s cestišča.

Pri tem se je vseh šest oseb, ki so bile vozilu, poškodovalo, in sicer štiri huje in dve lažje.

Gasilci PGE Celje in gasilci PGD Braslovče so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator ter cestišče posuli z vpojnimi sredstvi. Reševalcem nujne medicinske pomoči iz Celja in Velenja so nudili pomoč pri imobilizaciji ter prenosu poškodovanih oseb do reševalnega vozila.

Poškodovance so reševalci prepeljali v celjsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.