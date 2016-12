Huda nesreča v občini Črna na Koroškem

ČRNA NA KOROŠKEM – Ob 12.42 se je v gozdu na Ludranskem Vrhu v občini Črna na Koroškem pri podiranju drevesa preko gozdarja prekotalilo večje deblo in ga huje poškodovalo.

Posredovali so gasilci PGD Črna na Koroškem, reševalci NMP, policija in gorski reševalci GRS Koroške. S težko dostopnega terena so ga prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMP so ga prepeljali v Črno na Koroškem, od koder sta ga dežurna ekipa HNMP Maribor in posadka s helikopterjem LPE prepeljali v UKC Maribor, poroča uprava za zaščito in reševanje.