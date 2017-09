Huda nesreča v gozdu, usodna je bila bukev

DREŽNIŠKE RAVNE – V četrtek ob 13.35 so policiste obvestili o nesreči pri delu v gozdu nad naseljem Drežniške Ravne (v smeri planine Zaprikraj) na Kobariškem, pri kateri se je poškodovalo več ljudi.

Policisti PP Bovec so ugotovili, da so trije domačini (vsi so bili za delo v gozdu ustrezno opremljeni) izvajali sečnjo lesa (podirali drevesa) v lastni režiji. Na strmi brežini so žagali drevo (bukev), med padanjem pa je bukovo drevo poškodovalo vse tri, pri čemer je bil 73-letni moški huje poškodovan (poškodba prsnega koša), 46-letnik je utrpel poškodbo noge (sum zloma gležnja), tretji (43-letni) moški pa je bil lažje telesno poškodovan.

Kasneje so posredovali tudi gorski reševalci GRS Tolmin, ki so jim na kraju nudili prvo pomoč. Predvidoma huje poškodovanega 73-letnega moškega so z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center, 46-letnega poškodovanca pa so reševalci NMP ZD Tolmin odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Tretjemu poškodovanemu so pomagali v splošni ambulanti v Kobaridu.

Bovški policisti bodo v zvezi z nesrečo v gozdu s pisnim poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici, so sporočili.