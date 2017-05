BOHINJ – Danes ob 12.55 se je v Srednji vasi v Bohinju pri delu na krožni žagi poškodoval delavec.

Poškodovanca, ki je utrpel hujšo poškodbo glave, so oskrbeli in pripravili za transport reševalci nujne pomoči iz Bohinja, helikopter v spremstvu dežurne ekipe HNMP pa ga je prepeljal v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.