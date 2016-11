Huda nesreča: ukleščilo ga je večtonsko deblo

KOMENDA – Danes ob 11.36 se je v gozdu nad Suhadolami v občini Komenda med spravilom lesa zgodila nesreča. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je pod večjim deblom ostal ukleščen delavec.

Intervenirali so gasilci PGD Moste, ki so s pomočjo delovnega stroja odmaknili več ton težko deblo in ga rešili. Ponesrečenca z zlomom noge so prevzeli reševalci NMP ZD Kamnik.