Huda nesreča: študentki (22) je stisnilo prsta

PTUJ – V sredo okoli 10. ure se je v enem od podjetij na območju ptujske policijske postaje hudo telesno poškodovala 22-letna študentka.

Študentka, ki je delala prek napotnice enega od študentskih servisov, je opravljala delo na stroju za stiskanje cevnih modulov. Čeprav ima stroj dvoročni vklop (vklopi se šele, če se z obema rokama pritisneta dva gumba), ji je stisnil prsta na roki.

Policisti in kriminalisti nesrečo še preiskujejo in bodo o svojih ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo, so sporočili iz PU Maribor.