Huda nesreča: poškodovana ni preživela

VELENJE – Zjutraj je na cesti znova ugasnilo življenje. Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je ob 6.20 na Šaleški cesti na prehodu za pešce voznik osebnega vozila povozil peško.

Kljub hitri pomoči reševalcev velenjske reševalne postaje je poškodovanka podlegla poškodbam.

Gasilci PGD Velenje so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče ter pomagali reševalcem in policiji.

Cesta je še vedno zaprta .