Huda nesreča: poškodovana dva mladoletnika

GRUŠOVLJE – Včeraj se je zgodila prometna nesreča, v kateri sta se huje poškodovala voznik kolesa z motorjem in njegov sopotnik, oba mladoletnika. Kot so sporočili iz PU Celje, je voznik peljal iz Bočne proti Grušovlju in v ostrem desnem ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal na bankino, v obcestni jarek in trčil v betonski kanal.

V trčenju sta se voznik in njegov mladoletni sopotnik hudo poškodovala.