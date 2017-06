Huda nesreča: po trčenju ostal ujet pod traktorjem

BREZJE PRI TRŽIČU – Malo po 13. uri se je na območju kraja Brezje pri Tržiču zgodila prometna nesreča traktorista, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Za dodatne podatke smo se obrnili na kranjsko policijsko upravo, od koder nam je tiskovni predstavnik Bojan Kos odgovoril, da je voznik traktorja med vožnjo z Bistriške planine zapeljal s ceste in se po trčenju v drevo prevrnil. »S kraja je bil huje poškodovan odpeljan v ljubljanski klinični center. Podatke o vzroku za nesrečo policisti še zbirajo,« je dodal.

Gasilci JZ GRS Kranj in PGD Bistrica pri Tržiču so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom dvignili traktor in izpod traktorja rešili poškodovano osebo. Potem so pomagali še reševalcem pri prenosu v helikopter Slovenske vojske.