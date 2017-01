Huda nesreča: po nepravilni strani v avto z nepripetim dojenčkom

KRANJ – Kranjski policisti so v sredo dopoldne obravnavali prometno nesrečo, v kateri se je lažje poškodoval dojenček.

Zgodila se je zaradi nepravilne strani vožnje voznika avtomobila, ki je trčil v nasproti vozeči avtomobil, v katerem je bil tudi dojenček. Ta je nepripet sedel v vozilu, zato se je v trčenju, ki ni bilo silovito, poškodoval.

Tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos opozarja: »Zadrževalni sistemi so v vozilu zato, da se jih uporablja, voznik pa odgovoren, da je otrok pripet. Nespametno ravnanje glede rabe zadrževalnega sistema bi lahko imelo hujše posledice, saj se dojenček v nobenem primeru ne bi mogel zadržati na sedežu, tega pa že pri hitrosti okoli 7 km/h ni zmožen niti odrasel človek. Raba zadrževalnih sistemov je zato obvezna, zelo veliko težo pa ima v takih primerih tudi in predvsem ravnanje odraslih, od katerih so mlajši najbolj odvisni. Zato ne pozabite – zadrževalni sistemi rešujejo življenja in morajo biti uporabljeni ob vseh vožnjah!«