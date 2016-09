Huda nesreča plezalke na Črnem Kalu

ČRNI KAL – Ob 19.01 se je na plezališču na Črnem Kalu poškodovala plezalka, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci JZ GB Koper, poškodovanki imobilizirali gleženj in pomagali reševalcem pri njenem prenosu do reševalnega vozila. Reševalci so jo prepeljali v izolsko bolnišnico.