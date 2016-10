Huda nesreča: padel na škarpo

PODGORICA PRI PODTABORU – V nedeljo ob 12.09 je v Podgorici pri Podtaboru (občina Grosuplje) občan padel na škarpo z višine dveh metrov in se pri tem huje poškodoval. Na kraj nesreče sta odleteli ekipa HNMP in posadka s policijskim helikopterjem. Reševalci NMP ZD Ivančna Gorica so poškodovanca oskrbeli in pripravili za helikopterski prevoz. Gasilci PGD Ponova vas, Št. Jurij in Škocjan so zavarovali kraj pristanka helikopterja.

Poškodovano osebo so prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.