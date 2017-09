Huda nesreča: otrok v sedežu ni bil pravilno nameščen

BREZOVICA – V nedeljo okrog 12.20 ure se je na avtocesti pri Brezovici v smeri Ljubljane pripetila prometna nesreča, v kateri je ena oseba utrpela hude telesne poškodbe, tri osebe so se lahko telesno poškodovale, nastalo pa je za približno 7000 evrov materialne škode, so sporočili s PU Ljubljana.

Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je voznik osebnega vozila renault vozil po desnem smernem pasu iz smeri cestninske postaje Log proti Ljubljani. Ker ni vozil po sredini prometnega pasu je zapeljal v desno preko odstavnega pasu na travnati nasip, trčil v obcestno prometno infrastrukturo, nato pa se je vozilo prevrnilo na streho. Ogleda kraja nesreče sta se udeležila tudi dežurna tožilka in preiskovalni sodnik.

Pri ogledu kraja nesreče je bilo ugotovljeno, da sta bili v nesreči udeleženi dve odrasli osebi in dva otroka, pri čemer je eden od otrok utrpel hude poškodbe, ostali trije pa lahke telesne poškodbe. Dosedanje ugotovitve kažejo, da otrok s hudimi telesnimi poškodbami, naj ne bi bil pravilno nameščen v otroškem sedežu. Vsi štirje so bili z reševalnimi vozili odpeljani v UKC Ljubljana. Policisti v zvezi nesreče nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja Povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. V času ogleda kraja nesreče je bil promet oviran do 13.30 ure in je potekal samo po levem prometnem pasu.