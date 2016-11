Huda nesreča na Tolminskem, moški mrtev

TOLMIN – Danes ob 13.46 so policiste obvestili, da se je pri delu v lastnem gozdu nedaleč od vasi Kuk, občina Tolmin, ponesrečil starejši domačin.

Po do zdaj zbranih podatkih je 87-letni moški v svojem gozdu z ročno žago (lokarica) opravljal sečnjo lesa. Na koncu se je lotil žaganja tudi enega od malce večjih dreves, vendar je drevo med žaganjem zasukalo in padlo na moškega, ki je kmalu zatem podlegel poškodbam.

Na kraj so bili poleg tolminskih policistov napoteni tudi reševalci ZD Tolmin, a je zdravnica lahko le potrdila smrt pokojnika in odredila sanitarno obdukcijo na pristojnem Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, so zapisali v poročilu novogoriške policijske uprave.

O dogodku so policisti obvestili tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici. Podali bodo poročilo na tožilstvo, so še dodali.