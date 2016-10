Huda nesreča na poti na Ptujsko Goro

PRIZORIŠČE SO MORALI OSVETLITI

MAJŠPERK – Uprava za zaščito in reševanje poroča o hudi prometni nesreči, ki se je pripetila nekaj po tretji uri zjutraj.

Ob 3.19 je na cesti Ptuj–Ptujska Gora v bližini Ptujske Gore (občina Majšperk) prišlo do prometne nesreče. Gasilci PGD Ptuj so odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe in osvetlili kraj nesreče.

Reševalna ekipa NMP Ptuj je hudo poškodovanega voznika prepeljala v SB Ptuj.