Huda nesreča na Obali: gasilci dva rezali iz pločevine

KOPER – Uprava za zaščito in reševanje poroča o hudi prometni nesreči na Obali.

Zgodila se je ob 23.11 na cesti rezervirani za motorna vozila med Koprom in Bertoki, občina Koper, v njej pa sta bili udeleženi osebni vozili.

Posredovali so gasilci JZ GB Koper, ki so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka ter ga razsvetlili. S tehničnim posegom so rešili osebi iz avtomobila in pomagali pri njunem prenosu. Z vpojnim sredstvom so počistili razlite tekočine.

Huje poškodovani osebi sta oskrbeli mobilna enota centralne urgentne službe in prehospitalna enota. Prepeljali so ju na zdravljenje v izolsko bolnišnico.