Huda nesreča na nepreglednem ovinku, tri ženske odpeljali

LJUBLJANA – Policisti PU Ljubljana so bili v petek okrog 14.30 obveščeni o prometni nesreči na cesti Turjak–Pijava Gorica. Voznica hyundaia lantre je v desnem nepreglednem ovinku iz zdaj neznanega vzroka zapeljala na levo smerno vozišče in trčila v voznico VW caddyja, pri čemer je to odbilo v jarek. Hyundai je nato čelno trčil še v VW passata, ki ga je prav tako upravljala voznica. Vse tri so bile z reševalnim vozilom odpeljane v ljubljanski klinični center. Povzročiteljica nesreče je utrpela hude poškodbe, drugi udeleženki pa lažje.

Zaradi ogleda kraja prometne nesreče in odpravljanja posledic je bila cesta nekaj časa zaprta, je sporočila Nataša Pučko iz PU Ljubljana.