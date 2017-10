Huda nesreča na Korenovi: delavca je stisnilo

KAMNIK – Uprava za zaščito in reševanje poroča o hudi nesreči pri delu, ki se je v soboto zjutraj zgodila v Kamniku.

Ob 8.02 je na Korenovi cesti v Podgorju viličar stisnil delavca.

Posredovali so gasilci PGD Kamnik, ki so poškodovancu nudili pomoč do prihoda reševalcev, ga imobilizirali ter pomagali pri prenosu do reševalnega vozila.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Kamnika so poškodovanca prepeljali v bolnišnico.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe.