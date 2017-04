Huda nesreča na avtocesti: eno življenje ogroženo

DEVINA – Ponoči ob 3.50 se je na avtocesti pred počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru zunaj naselja Devina zgodila huda prometna nesreča. V nesreči so bili hudo poškodovani trije madžarski državljani, od teh je eden v smrtni nevarnosti, trije so lažje poškodovani, eden pa je ostal nepoškodovan, poroča PU Maribor. Ogled kraja nesreče je zaključen, več informacij o okoliščinah prometne nesreče pa bo znanih po zaključeni preiskavi.

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so zapisali, da je kombinirano vozilo zapeljalo s ceste.

Posredovali so gasilci GB Maribor in gasilci PGD Slovenska Bistrica, zavarovali kraj nesreče, eno osebo oskrbeli do prihoda reševalcev, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem. Po nesreči je bilo šest oseb prepeljanih z reševalnimi vozili v UKC Maribor.