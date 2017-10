Huda nesreča: motorista trčila v osebno vozilo

BOHINJSKA BISTRICA – V torek ob 16. uri so bila v Bitnjah pri Bohinjski Bistrici v hujši prometni nesreči udeležena tri vozila.

V nesreči so se poškodovale tri osebe: voznik osebnega vozila lažje, voznika dveh motorjev pa zelo hudo. Motorista sta bila v nesreči udeležena vsak s svojim motornim kolesom.

Voznik osebnega avtomobila je pred nesrečo vozil v smeri Bleda, motorista pa eden za drugim v nasprotni smeri proti Bohinju. Vozila so trčila v daljšem ovinku in na smernem vozišču, po katerem je vozil voznik osebnega avtomobila, so pojasnili pri kranjski policijski upravi.

Postopek obravnavane prometne nesreče še ni zaključen, okoliščine pa kažejo na krivdo motoristov.

Udeleženci so s kraja odpeljali v zdravstvene ustanove.