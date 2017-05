Huda nesreča motorista

LAŽE – V četrtek ob 15. uri je na regionalni cesti Razdrto–Senožeče pri odcepu za Laže padel motorist, 62-letni državljan Nemčije. V levem ovinku je zapeljal v jarek, od koder ga je odbilo nazaj na vozišče. Pri padcu se je huje poškodoval (zlom stegnenice in poškodbe glave). Odpeljali so ga v SB Izola, so sporočili iz PU Koper.