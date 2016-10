Huda nesreča: med prevračanjem je padel iz avta in obležal

ŠMARJEŠKE TOPLICE – Danes popoldne ob 15.12 je v naselju Grič pri Klevevžu voznik osebnega vozila zapeljal na brežino in se prevrnil na cesto, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Med prevračanjem je padel iz vozila, na pomoč pa so mu priskočili reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so poškodovanega oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gasilci GRC Novo mesto in PGD Zbure so pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator.