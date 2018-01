Huda nesreča: en avto čez betonski zid, drugi obvisel na njem

NOVO MESTO – V četrtek ob 17.47 sta v ulici Na lazu trčili osebni vozili. Eno vozilo se je prevrnilo čez betonski zid na parkirišče pod cesto, drugo pa je obviselo na njem.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo in jo nato odpeljali v novomeško bolnišnico.

Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulator, vozili postavili na kolesa in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine, je poročala uprava za zaščito in reševanje.