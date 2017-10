Huda nesreča: dva v bolnišnico, en umrl

LJUBNO - Uprava za zaščito in reševanje poroča o tragičnem večernem dogajanju na cestah.

Ob 21.10 je na cesti Ljubno-Luče, pri naselju Savina, občina Ljubno, prišlo do trčenja dveh osebnih vozil. Poškodovane so bile tri osebe, od katerih je ena oseba zaradi poškodb umrla na kraju dogodka. Posredovali so gasilci PGD Nazarje, ki so proti naletno in proti požarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom rešili ukleščene osebe iz vozila, z vpojnimi sredstvi posuli cestišče, razsvetljevali okolico nesreče ter nudili pomoč reševalcem in policiji.

Poškodovani osebi sta bili z reševalnimi vozili NMP Mozirje in NMP Velenje prepeljani v Splošno bolnišnico Celje.

Obveščene so bile pristojne službe.