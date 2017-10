Huda nesreča: dva v bolnišnico, eden umrl

LJUBNO – Uprava za zaščito in reševanje poroča o tragičnem večernem dogajanju na cestah.

V soboto ob 21.10 sta na cesti Ljubno–Luče, pri naselju Savina, občina Ljubno, trčili osebni vozili.

Poškodovale so se tri osebe, od katerih je ena zaradi poškodb umrla na kraju dogodka.

Posredovali so gasilci PGD Nazarje, ki so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka ter ga razsvetlili, s tehničnim posegom rešili ukleščene osebe iz vozila, z vpojnimi sredstvi posuli cestišče ter nudili pomoč reševalcem in policiji.

Poškodovani osebi so z reševalnimi vozili nujne medicinske pomoči iz Mozirja in Velenja prepeljali v celjsko bolnišnico.

Obveščene so bile pristojne službe.