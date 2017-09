Huda nesreča: dva odpeljali reševalci, povzročitelj izginil

CELJE – Uprava za zaščito in reševanje poroča o prometni nesreči z udeležbo štirih vozil, po kateri so dve osebi odpeljali v bolnišnico, povzročitelj pa je kraj nezgode zapustil.

V soboto ob 22.42 so na Mariborski cesti trčila štiri osebna vozila. Dve osebi sta se pri tem poškodovali.

Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj nezgode in ga razsvetlili, do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči nudili prvo pomoč poškodovanima, odklopili akumulatorje vozil, posuli razlite motorne tekočine in jih počistili.

Reševalci so dve poškodovani prepeljali v celjsko bolnišnico.

Povzročitelj je kraj nesreče zapustil.